La Soluzione ♚ Una mortificante offesa La definizione e la soluzione di 14 lettere: Una mortificante offesa. SCHIAFFO MORALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una mortificante offesa: Lo schiaffo o oltraggio di Anagni fu l'umiliazione inflitta a Bonifacio VIII nella cittadina laziale il 7 settembre 1303 nella Cattedrale di Anagni. Il papa si trovava nei locali annessi alla Cattedrale di Anagni quando venne raggiunto dagli assalitori e lì umiliato e imprigionato. Si trattò in realtà non tanto di uno schiaffo materiale, quanto piuttosto di un oltraggio morale, anche se la leggenda attribuisce a Giacomo Sciarra Colonna l'atto concreto di schiaffeggiare il papa . Altre Definizioni con schiaffo morale; mortificante; offesa; Un mortificante insuccesso; Mortificante insuccesso; Ricambiare l offesa; Far pagare un offesa; Induce a perdonare un offesa;

La risposta a Una mortificante offesa

SCHIAFFO MORALE

Lae verificata di 14 lettere per risolvere 'Una mortificante offesa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.