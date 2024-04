La Soluzione ♚ Ricambiare l offesa La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ricambiare l offesa. VENDICARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Ricambiare l offesa: Vindica te tibi è parte di un'espressione in lingua latina utilizzata nell'esordio della raccolta epistolare che Seneca indirizza all'amico/allievo Lucilio. La locuzione completa è la seguente: Il significato complessivo della frase è: rivendica il tuo diritto su te stesso, con la conseguente necessità di rendersi padroni di sé stessi e con l'implicita esortazione, quindi, a impiegare il proprio tempo al meglio, spesso sprecato. Seneca, infatti, sosteneva che il tempo non è breve, anzi, per ognuno è molto lungo. Siamo noi, per Seneca, che lo sprechiamo in futili pensieri, da qui il vendicarsi del tempo sottratto, oltre che di ripresa ... Altre Definizioni con vendicarsi; ricambiare; offesa; Contraccambiare l offesa; Far pagare un offesa; Induce a perdonare un offesa; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ricambiare l offesa

VENDICARSI

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Ricambiare l offesa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.