Tolgono il sale dopo il bagno - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : DOCCE

dopo la resistenza dei partigiani comunisti agli intensi attacchi dell'asse tra il gennaio e il giugno del 1943, i leader degli alleati tolgono il loro... la resistenza dei partigiani comunisti agli intensi attacchi dell'asse tragennaio egiugno del 1943, i leader degli alleatiloro... Carrie - Lo sguardo di Satana (Carrie) è un film del 1976 diretto da Brian De Palma, tratto dal romanzo Carrie di Stephen King: è il primo racconto di Stephen King adattato per il grande schermo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

