La Soluzione ♚ I bagni in piedi La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DOCCE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DOCCE

Curiosità su I bagni in piedi: Le docce si possono utilizzare sia in ambito domestico nella stanza da bagno delle case, sia in ambito pubblico e si devono obbligatoriamente usare nelle piscine pubbliche. Si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra la persona, stando questa in piedi e senza produrre accumulo d'acqua.

Altre Definizioni con docce; bagni; piedi; Non mancano negli stabilimenti balneari; Tolgono il sale dopo il bagno; Tolgono il sale dopo una nuotata; La città dei bagni; Stabilimenti per bagni; Bagni senza agi; Più si alza più si fatica a stare in piedi; Sono ai nostri piedi d estate; Sotto i piedi del direttore d orchestra;