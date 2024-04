La definizione e la soluzione di 10 lettere: Sistema di ripresa adottato nelle teleconferenze. VIDEOLENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Videolento è una tecnica di trasmissione unidirezionale di immagini in remoto, attraverso la comune linea telefonica RTG. Si tratta sostanzialmente di un sistema televisivo a circuito chiuso, in cui la trasmissione delle immagini provenienti da una telecamera avviene tramite la successiva digitalizzazione e codifica di singoli fotogrammi per essere riprodotte su di un monitor. Le prestazioni molto ridotte (pochi fotogrammi per ogni minuto di trasmissione) hanno presumibilmente determinato il suo inusuale nome - nome con cui, curiosamente, il servizio veniva definito tramite il suo stesso principale difetto. Ha fatto parte dei servizi ...

videolento ( approfondimento) m sing

sistema di trasmissione di segnali video su rete telefonica

Sillabazione

vi | deo | lèn | to

Pronuncia

IPA: /,video'lnto/

Etimologia / Derivazione

formato da video- e lento