La definizione e la soluzione di 10 lettere: Quello sull Orient Express ispirò Agatha Christie. ASSASSINIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

assassinio m sing (pl.: assassinii)

atto di assassinare

Sillabazione

as | sas | sì | nio

Pronuncia

IPA: /assas'sinjo/

Etimologia / Derivazione

deriva dal verbo assassinare

Sinonimi

eliminazione uccisione, omicidio, liquidazione, soppressione

( senso figurato ) crimine, delitto

crimine, delitto (senso figurato) rovina, danneggiamento

Contrari

accomodatura, aggiustamento, riparazione

Termini correlati

assassinare, assassino

