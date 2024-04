La Soluzione ♚ Lo promulgavano i re La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo promulgavano i re. EDITTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo promulgavano i re: Un editto è un pronunziamento avente valore di legge emanato da un soggetto che possegga tale autorità, detta ius edicendi. Il termine deriva dal latino edictum, a sua volta composto dei termini e-dicere, "dire fuori", nel senso di "pronunziare" in discorso. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un editto è un pronunziamento avente valore di legge emanato da un soggetto che possegga tale autorità, detta ius edicendi. Il termine deriva dal latino edictum, a sua volta composto dei termini e-dicere, "dire fuori", nel senso di "pronunziare" in discorso. editto ( approfondimento) m sing (pl.: editti) (storia) nel diritto romano, atto di governo proveniente da un magistrato o dall'imperatore. (per estensione) (politica) (diritto) ordine, comando, scritto, emanato da una pubblica autorità. diploma regio di promozione o di immunità. Sillabazione e | dìt | to Pronuncia IPA: /e'ditto/ Etimologia / Derivazione dal latino edictum che deriva da edicere cioè "annunciare" Sinonimi ordinanza, decreto, proclama, disposizione, ingiunzione, avviso, bando, ordine, comando Altre Definizioni con editto; promulgavano; Si leggeva in piazza; Un bando d altri tempi; Cerca altre soluzioni cruciverba

EDITTO

