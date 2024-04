La Soluzione ♚ I lavoratori della stampa La definizione e la soluzione di 11 lettere: I lavoratori della stampa. POLIGRAFICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I lavoratori della stampa: Monrif S.p.A. (contrazione di Monti-Riffeser) è la holding finanziaria della famiglia Monti Riffeser e detiene la quota di maggioranza del Gruppo Monrif, titolare di svariate attività in campo editoriale, pubblicitario, multimediale e alberghiero. Monrif è presente nell'indice FTSE Italia Small Cap della Borsa Italiana, dove si è quotato nel 1986 come «Editoriale - Società Generale Finanziaria Editoriale», assumendo nel 1996 l'attuale denominazione. Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su: Monrif S.p.A. (contrazione di Monti-Riffeser) è la holding finanziaria della famiglia Monti Riffeser e detiene la quota di maggioranza del Gruppo Monrif, titolare di svariate attività in campo editoriale, pubblicitario, multimediale e alberghiero. Monrif è presente nell'indice FTSE Italia Small Cap della Borsa Italiana, dove si è quotato nel 1986 come «Editoriale - Società Generale Finanziaria Editoriale», assumendo nel 1996 l'attuale denominazione. Istituto Poligrafico Zecca dello Stato IPZS ( approfondimento) Altre Definizioni con poligrafici; lavoratori; stampa; Associano lavoratori cristiani; Il mese della festa dei lavoratori; Vi si trovano notizie fresche di stampa; Una macchina per la stampa dei giornali; Marcato carattere da stampa; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I lavoratori della stampa

POLIGRAFICI

La risposta verificata di 11 lettere per risolvere 'I lavoratori della stampa' è.