La Soluzione ♚ Incerto provvisorio La definizione e la soluzione di 8 lettere: Incerto provvisorio. PRECARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Incerto provvisorio: Con il termine precariato si intende l'insieme dei soggetti lavoratori che vivono una generale condizione lavorativa di incertezza che si protrae, involontariamente, per molto tempo. Viene da precario (colui che deve pregare qualcuno per ottenere qualcosa), un contratto agrario otto-novecentesco, «consistente nella concessione di un immobile a titolo provvisorio, col godimento dell'usufrutto» . Aggettivo Significato e Curiosità su: Con il termine precariato si intende l'insieme dei soggetti lavoratori che vivono una generale condizione lavorativa di incertezza che si protrae, involontariamente, per molto tempo. Viene da precario (colui che deve pregare qualcuno per ottenere qualcosa), un contratto agrario otto-novecentesco, «consistente nella concessione di un immobile a titolo provvisorio, col godimento dell'usufrutto» . precario m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu domicilio precario non sicuro, instabile situazione economica precaria lavoratore assunto con contratto a termine, privo di garanzie per il futuro personale precario; lavoratori precari (familiare) instabilità di una parte di una costruzione, di un palazzo, di un appartamento, ecc il cornicione è precario , sta per staccarsi (raro) vertiginoso, arduo il precario equilibrio del funambolo è sempre al limite Sostantivo (sociologia) (diritto) (economia) lavoratore assunto con contratto a termine Sillabazione pre | cà | rio Pronuncia IPA: /pre'karjo/ Etimologia / Derivazione dal latino precarius, ossia "ottenuto con preghiere, concesso per grazia", derivazione di. prex ovvero "preghiera" Sinonimi aleatorio, effimero, incerto, insicuro, instabile, momentaneo, provvisorio, temporaneo, transitorio

(di salute) cagionevole, debole, malfermo, malsicuro, traballante,

cagionevole, debole, malfermo, malsicuro, traballante, caduco, dubbio, insicuro, malfermo, passeggero, problematico, vacillante,

(in ambito lavorativo) revocabile, temporaneo,

revocabile, temporaneo, lavoratore temporaneo

(diritto) comodato

Contrari certo, continuo, definitivo, duraturo, durevole, fisso, permanente, sicuro, stabile,

forte, robusto, sano, vigoroso

definitivo, fermo, indubbio, immutabile

