Così sono gli occhi sbarrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono gli occhi sbarrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STRABUZZATI

Significato/Curiosita : Cosi sono gli occhi sbarrati

Forma umana tra le lingue di fuoco del cielo; le sue narici sono dilatate e gli occhi sbarrati, testimoni di un abominio immondo. ma il vero centro dell'opera... Forma umana tra le lingue di fuoco del cielo; le sue naricidilatate e, testimoni di un abominio immondo. ma il vero centro dell'opera... La lingua maori o maori (nome locale Te Reo Maori) è una lingua polinesiana parlata in Nuova Zelanda. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Così sono gli occhi sbarrati : così; sono; occhi; sbarrati; così è il vino imbottigliato e venduto entro l anno; così è il colore incolore; così e sola è la verità; così si chiama chi sa scendere su piste ghiacciate; così si presenta l avvenire quando è incerto; così si sente chi ha dormito bene; Lo sono i palloni da rugby; Lo sono le briglie nel galoppo; Nel tafferuglio ci sono tutte; Se sono lunghi non si scherza; Lo sono i veicoli in coda; Lo sono meduse e coralli; Chi la prova sgrana gli occhi ; Quelli a occhi aperti sono sempre più belli; Se si perde si ritrova ad occhi chiusi; Così sono gli occhi del patito; Gesto fatto con capo occhi o mani per avvisare;

Cerca altre Definizioni