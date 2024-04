La definizione e la soluzione di 8 lettere: Consigliano i pediluvi. CALLISTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Nella mitologia greca, Callisto (in greco antico: ast, pronuncia kallist) era una ninfa o, secondo altre versioni, la figlia di re Licaone o di uno dei suoi figli, Keteus o Nykteus. Era una delle ancelle della dea Artemide (Diana per i romani), che Zeus sedusse poiché attratto dalla sua bellezza. Secondo alcune versioni, ispirate dall'omonima commedia di Anfide, Zeus si trasformò proprio in Artemide per poter attirare Callisto e giacere con lei. In seguito a tale rapporto ella rimase incinta e, quando venne scoperta, fu espulsa e trasformata in un orso da Artemide o Era. Come orso diede quindi nascita ad Arcade, eroe eponimo della ...

