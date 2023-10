Ramo della matematica con derivate e integrali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ramo della matematica con derivate e integrali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 21 lettere : CALCOLO INFINITESIMALE

Significato/Curiosita : Ramo della matematica con derivate e integrali

Variare del suo argomento (derivata), o l'operazione inversa (integrale). l'analisi moderna è un vasto ramo della matematica in rapida ebsione che tocca... Variare del suo argomento (), o l'operazione inversa (). l'analisi modernaun vastoin rapida ebsione che tocca... Il calcolo infinitesimale è la branca fondante dell'analisi matematica che studia il "comportamento locale" di una funzione tramite le nozioni di continuità e limite, usato in quasi tutti i campi della matematica e della fisica, e della scienza in generale. Le funzioni a cui si applica sono a variabile reale o complessa. Tramite la nozione di limite, il calcolo infinitesimale definisce e studia le nozioni di convergenza di una successione o di una serie, continuità, derivata e integrale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

