In matematica: massimo comun

Curiosità su: in matematica il massimo comun divisore (o massimo comune divisore) di due numeri interi a {\displaystyle a} e b {\displaystyle b} , che non siano entrambi...

Nella matematica, un intero b {\displaystyle b} è un divisore di un intero a {\displaystyle a} se esiste un intero c {\displaystyle c} tale che a = b · c {\displaystyle a=b\cdot c} . Ad esempio, 7 è un divisore di 42 in quanto 42 = 7 · 6 {\displaystyle 42=7\cdot 6} . Si dice anche che 7 divide 42, o che 42 è divisibile per 7 o che 42 è un multiplo di 7, e si scrive 7 | 42 {\displaystyle 7\mid 42} . I divisori possono essere sia positivi che negativi. I divisori positivi di 42 sono {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}.

Casi particolari: 1 e -1 dividono qualunque intero, ed ogni intero è un divisore di 0. I numeri divisibili per 2 si chiamano pari, mentre quelli che non lo sono si chiamano dispari. Il nome è legato al fatto che l'intero non nullo b {\displaystyle b} divide l'intero a {\displaystyle a} se e solo se nella divisione con resto di a {\displaystyle a} per b {\displaystyle b} il resto è zero.

Italiano

Sostantivo

divisore m sing (pl.: divisori)

(matematica) numero di parti uguali in cui è suddivisa una quantità detta dividendo; ogni parte uguale è detta quoziente

Sillabazione

di | vi | sò | re

Etimologia / Derivazione

da dividere

Sinonimi

divisorio

