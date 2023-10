Non sono mai troppe per garantirsi l incolumità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sono mai troppe per garantirsi l incolumità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : PRECAUZIONI

Significato/Curiosita : Non sono mai troppe per garantirsi l incolumita

Stesso ibrahim, preoccupato per la sua incolumità, avesse chiesto all'amico sultano di non essere preso in considerazione per un incarico così prestigioso... Stesso ibrahim, preoccupatola sua, avesse chiesto all'amico sultano diessere preso in considerazioneun incarico così prestigioso... Con il termine principio di precauzione, o principio precauzionale, si intende una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

