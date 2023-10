La borghesia costituisce quello medio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La borghesia costituisce quello medio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : CETO

Significato/Curiosita : La borghesia costituisce quello medio

In europa: la restaurazione (1815/48), quando il nazionalismo costituisce un'ideologia progressista e liberale sostenuta da una borghesia ancora in lotta... Ceto – comune italiano della Lombardia

– comune italiano della Lombardia Ceto – divinità marina dell'antica Grecia

– divinità marina dell'antica Grecia Ceto sociale – in sociologia, insieme di individui emergente dalla stratificazione sociale In europa:restaurazione (1815/48), quando il nazionalismoun'ideologia progressista e liberale sostenuta da unaancora in lotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

