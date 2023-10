Barbari mezzi per far parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barbari mezzi per far parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : TORTURE

Significato/Curiosita : Barbari mezzi per far parlare

La tortura è un metodo di coercizione fisica o psicologica, talvolta inflitta con il fine di punire o di estorcere delle informazioni o delle confessioni o in alcuni casi per puro divertimento e sadismo; molte volte accompagnata dall'uso di strumenti particolari atti ad infliggere punizioni corporali. In ambito di diritto penale preclassico si considerava più un mezzo per ottenere una prova che una punizione o pena corporale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

