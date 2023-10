Biscotto secco per militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Biscotto secco per militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GALLETTA

Significato/Curiosita : Biscotto secco per militari

Medaglia di bronzo al valor militare[147] «incitatore efficace, ammirevole per fede e per ardimento, esempio perseverante di militari virtù, all'incursione... Medaglia di bronzo al valor[147] «incitatore efficace, ammirevolefede eardimento, esempio perseverante divirtù, all'incursione... Con il termine galletta si possono indicare due tipologie di alimenti: un semplice tipo di cracker o biscotto, realizzato con farina, acqua e a volte sale, oppure una cialda di cereali esplosi, realizzata ad esempio con riso, mais ecc. Nella prima accezione veniva usato come sostentamento in assenza di cibo deperibile per la sua economicità e durevolezza, comunemente durante lunghi viaggi in mare o campagne militari. Prodotte in forma di focaccette quadrate o rotonde, dalla superficie butterata, le gallette sono classificate tra i prodotti di panificazione. Da un punto di vista merceologico, la galletta è definita anche come biscotto di mare. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Biscotto secco per militari : biscotto; secco; militari; biscotto di mandorle; Tipico biscotto pugliese; Il biscotto per la zuppa inglese; biscotto a ciambella del Meridione; Un tipico biscotto piemontese: baci; Un ottimo biscotto a base di mandorle; Noto biscotto dal nome di pianta; Se è deciso è secco ; Uno scatto secco ; Se è secco dà più liquido; Se è secco si incassa di più; Residuo secco lasciato dall acqua marina; Centro veneto rinomato per il Prosecco ; Se è secco vale poco; Le indossano i militari ; Il Corpo dei medici militari ; Un treno per soli militari ; Ex azienda che produceva velivoli militari e civili di piccole dimensioni; Sono costituite da militari ; militari in aria; militari specializzati;

Cerca altre Definizioni