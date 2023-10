Vasi cinerari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasi cinerari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URNE

Significato/Curiosita : Vasi cinerari

Un'urna funeraria (anche chiamata urna cineraria, dal latino cinis, -eris, cenere) è un vaso destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione... Un'urna funeraria (anche chiamata urna, dal latino cinis, -eris, cenere) è un vaso destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione... La cultura protovillanoviana (XII secolo a.C. - X secolo a.C.) è una facies culturale sovranazionale, derivata dalla cultura dei campi di urne dell'Europa centrale, che si diffonde in gran parte d'Italia, incluse la Sicilia orientale e le isole Eolie, tra il 1175 a.C. e il 960 a.C. circa, nell'età del bronzo finale, caratterizzata dal rituale funerario dell’incinerazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Vasi cinerari : vasi; cinerari; L isola dei proverbiali vasi ; Pietra per vasi e coppe; I vasi per le cremazioni; Manici di vasi ; Vini da dessert come Pantelleria e Malvasi a; Le evasi oni della fantasia; Scorre nei vasi sanguigni; Antica pentola cinerari a;

Cerca altre Definizioni