I vasi per le cremazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vasi per le cremazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CINERARI

Significato/Curiosità : I vasi per le cremazioni

Le cinerarie, noti anche come vasi per le cremazioni, sono contenitori utilizzati per raccogliere e conservare le ceneri di una persona deceduta dopo la cremazione. Questi vasi possono avere una varietà di forme, stili e materiali, dal ceramica al metallo, e spesso sono personalizzati per riflettere la personalità o gli interessi del defunto. Le cinerarie possono essere conservate in casa, sepolte in cimiteri o poste in columbari appositamente dedicati. Questi vasi simboleggiano il ricordo e l'omaggio ai defunti e fungono da connessione tangibile con la persona scomparsa, permettendo ai familiari di conservare una parte delle ceneri in modo rispettoso e significativo.

