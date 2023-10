Uno strascico di spuma - Cruciverba

Gassosa al caffè, il bergotto (liquore al gustobergamotto), il piparillo /liquore al peperoncino) e la. sono della tradizione anche le frittole (i...

Scià (in persiano: Shah, AFI: [h]) è il termine italianizzato per indicare il re nei paesi di lingua persiana, in quanto figura di comando che gode di assoluti poteri in campo politico, ma che può vantare anche una notevole caratura spirituale, ergendosi anche al di sopra della classe sacerdotale. Il termine pascià (in turco pasa), pur derivante dalla stessa parola, è più tipico della realtà istituzionale e culturale turco-ottomana. Secondo lo Shah-Nameh di Firdusi, il primo scià del mondo fu Keyumars.