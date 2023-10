Un taglio di vitello al forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taglio di vitello al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STINCO

Significato/Curiosita : Un taglio di vitello al forno

Il fiocco è un taglio di carne bovina. è il taglio grasso del quarto anteriore che segue la punta del petto. è considerato di seconda e terza categoria... Il fiocco ècarne bovina. è ilgrasso del quarto anteriore che segue la punta del petto. è consideratoseconda e terza categoria... La tibia è un osso dei vertebrati. Si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel segmento anatomico che nell'uomo è conosciuto come gamba. Nell'uomo è più spessa e lunga del perone e si trova medialmente rispetto ad esso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

