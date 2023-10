La Santa è in Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Santa è in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEDE

Significato/Curiosita : La santa e in vaticano

453 la città del vaticano, ufficialmente stato della città del vaticano (in latino: status civitatis vaticanæ), chiamata anche semplicemente vaticano (o... Sede – distretto della città di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile)

– distretto della città di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile) SEDE (sottocommissione per la sicurezza e la difesa) – sottocommissione della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo

(sottocommissione per la sicurezza e la difesa) – sottocommissione della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo Gérard de Sède – scrittore francese 453città del, ufficialmente stato della città dellatino: status civitatis vaticanæ), chiamata anche semplicemente(o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

