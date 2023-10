Non si può ballarlo scalzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si può ballarlo scalzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIP TAP

Significato/Curiosita : Non si puo ballarlo scalzi

Il tip-tap è il nome con cui è nota in Italia la tap dance. Tale nome ha, molto probabilmente, una derivazione onomatopeica; chi pratica tale danza è notoriamente denominato "tapper" o "puntacchiere". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Non si può ballarlo scalzi : ballarlo; scalzi; Servono scarpe con placche metalliche per ballarlo ; Il mistico spagnolo fondatore dei Carmelitani scalzi ; Non si balla scalzi ; Uno sport che si pratica scalzi ;

