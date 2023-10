In mezzo alla risaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla risaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SA

Significato/Curiosita : In mezzo alla risaia

(casleugg in piemontese) è un comune italiano di 898 abitanti della provincia di novara in piemonte. posta in posizione isolata, in mezzo alle risaie, la chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : In mezzo alla risaia : mezzo; alla; risaia; Abbonamento per mezzo anno; Un moderno mezzo elettrico; Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi; In mezzo alle piramidi; Un mezzo espressivo di comunicazione; Si prolungano fino a mezzo giorno; Un mezzo espressivo di comunicazione; Gli appartenenti alla Chiesa cristiana del settimo giorno; Si suona portando un dito alla bocca; S alla rga per stringere; La si fruga alla ricerca di spiccioli; Scendere dalla nave; Riarso dalla siccità; Riparare una falla ; Un pesce di risaia ;

Cerca altre Definizioni