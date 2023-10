Hanno due sole zampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno due sole zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIPEDI

Significato/Curiosita : Hanno due sole zampe

L'uccello dotato di tre zampe è spesso associato al sole. nella mitologia cinese, il sole è rappresentato da un corvo dorato con tre zampe (t, s, jinwup)... L'uccello dotato di treè spesso associato al. nella mitologia cinese, ilè rappresentato da un corvo dorato con tre(t, s, jinwup)... Un animale si definisce bipede (dal latino bipes, che ha due piedi) nel caso in cui utilizzi per muoversi prevalentemente i due arti inferiori. Si tratta di uno dei tratti comportamentali caratteristici dell'Homo sapiens e di tutti gli uccelli. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

