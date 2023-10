Equivale a dopo Cristo - Cruciverba

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua).(dal greco antico st, christós) è la traduzione greca del...

L'espressione Anno Domini (abbreviata in A.D.) significa 'nell'anno del Signore' e viene utilizzata per denotare la numerazione degli anni a partire da quello in cui avrebbero avuto luogo l'incarnazione e la nascita di Gesù; è la numerazione usata dal calendario giuliano e dal calendario gregoriano.