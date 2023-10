Diceva: Siamo uomini o caporali? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diceva: Siamo uomini o caporali?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOTÒ

Significato/Curiosita : Diceva: siamo uomini o caporali

Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, comico, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

