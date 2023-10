La città greca con il santuario di Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città greca con il santuario di Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DELFI

Significato/Curiosita : La citta greca con il santuario di apollo

See https://it.wikipedia.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes. Delfi (in greco antico: ef, Delphói) è un importante sito archeologico, nonché una storica città dell'antica Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, assieme a Didima. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La città greca con il santuario di Apollo : città; greca; santuario; apollo; La città in cui venne ucciso John Kennedy; La città della scuola di Parmenide; città santa dell Arabia Saudita; città termale del Veneto; Dopo i primi cittadini; città e porto ucraino; La biblica città che subì la stessa sorte di Gomorra; Nome di alcune ninfe della mitologia greca ; È sede d una piccola repubblica monastica greca ; Piedi dell antica poesia greca ; La cortigiana greca amata da Alessandro Magno; La personificazione del destino avverso nella mitologia greca ; La erre greca ; La esse greca ; Ha un visitatissimo santuario a Compostela; Dov è il santuario dei gorilla di montagna in via di estinzione; santuario del Biellese; Un santuario della letteratura; Quartiere di Cagliari attorno a un noto santuario ; Massiccio himalayano con un famoso santuario ; Nel suo santuario San Francesco creò il presepe; L ente spaziale che avviò il programma apollo ; Vi nacque apollo ; Monte greco sacro ad apollo e sede delle Muse; Howard: ha diretto apollo 13 e Il codice da Vinci; La dea sorella di apollo ; La ninfa insensibile all amore di apollo ; apollo : ci portò sulla Luna;

Cerca altre Definizioni