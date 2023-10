Un atroce dolore - Cruciverba

Capacità mentali molto potenti causando alle sue vittime l'illusione dicon la forza del pensiero. viene mandata a controllare le sorti della...

Che strazio nascere uccelli (It's Tough to Be a Bird) è un film del 1969 diretto da Ward Kimball. È un cortometraggio educativo prodotto dalla Walt Disney Productions che combina sequenze in animazione con riprese in live action di tipo documentario. Uscì negli Stati Uniti il 10 dicembre 1969, distribuito dalla Buena Vista Distribution. La colonna sonora di George Bruns include due canzoni, una "recitata" dall'uccellino narratore e una cantata in un'ironica tonalità da soprano dalla comica Ruth Buzzi.