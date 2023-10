L asse di rotazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asse di rotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PERNO

Significato/Curiosita : L asse di rotazione

L'asse terrestre è la linea immaginaria passante per i due poli terrestri attorno a cui la terra compie il suo moto di rotazione. la volta celeste si muove... L'terrestre è la linea immaginaria passante per i due poli terrestri attorno a cui la terra compie il suo moto. la volta celeste si muove... Sommariva Perno (Somariva-l'Àuta in piemontese) è un comune italiano di 2 666 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. Fa parte della delimitazione geografica del Roero. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

