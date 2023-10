Animale da cortile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale da cortile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POLLO - OCA

Significato/Curiosita : Animale da cortile

Il suo branco uccideranno tutti gli animali del cortile. disperato e scoraggiato, otis decide di lasciare il cortile, ma alla fine i suoi amici lo esortano... Il suo branco uccideranno tutti glidel. disperato e scoraggiato, otis decide di lasciare il, ma alla fine i suoi amici lo esortano... Il pollo (Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758) è un uccello domestico derivante da varie specie selvatiche di origini indiane. La sua presenza è documentata dal 4000 a.C. nella piana dell'Indo, da cui (attraverso la Persia) è giunto in Grecia e quindi in Europa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

