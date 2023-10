È unita alla Bosnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È unita alla Bosnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ERZEGOVINA

Significato/Curiosita : E unita alla bosnia

Erzegovina, comunemente indicata anche come bosnia-erzegovina e a volte chiamata con la sineddoche bosnia (in croato e bosniaco: bosna i hercegovina, in serbo... 44°n 18°e / 44°n 18°e44; 18 la bosnia ed erzegovina, comunemente indicata anche come bosnia-erzegovina e a volte chiamata con la sineddoche bosnia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : È unita alla Bosnia : unita; alla; bosnia; Fu unita alla Castiglia |; Unità di misura per terreni in Inghilterra; Simbolo del piede fra le unità di misura USA; Monaco che vive in comunità; Sottomultiplo dell unità di pressione atmosferica; Unità di tensione elettrica; Un azione punita dal codice penale; Albero dalla chioma folta; Protetti dalla possibilità d imitazione; dalla testa bianca: è il simbolo degli Stati Uniti; alla cciature a cordone; Contrario alla giustizia; La sistemazione di una nave alla fonda; Relativo alla costa ligure; Il centro della bosnia ; La capitale della bosnia -Erzegovina; È mèta di pellegrinaggi in bosnia -Erzegovina; Il calciatore bosnia co dell Inter Dzeko; La città bosnia ca dello Stari Most; Ivo, scrittore bosnia co; Il Bregovic musicista bosnia co;

Cerca altre Definizioni