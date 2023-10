Una varietà di noce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una varietà di noce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PECAN

Significato/Curiosita : Una varieta di noce

Esistono varietà dalle noci particolarmente grandi o particolarmente piccole. ci sono anche alcune varietà che hanno l'involucro della noce commestibile... La noce pecan è il frutto del pecan, albero originario dell'america del nord appartenente alla famiglia delle juglandaceae; in senso botanico il frutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Una varietà di noce : varietà; noce; varietà di granato detto anche rubino del Capo; Ballerina in un varietà ; Città indiana che ha dato nome a una varietà di riso; Una varietà di mandarancio; Una varietà di ceramica; Dà nome a una varietà di giallo; Una varietà di pere; Albume essiccato della noce di cocco; Sono due sul muso del rinoce ronte africano; Può salvare l innoce nte; Il quartiere milanese di un noto scooter Innoce nti; Un film dei fratelli D Innoce nzo del 2020; L innoce nza quando disarma; L Eugene che scrisse Il rinoce ronte;

Cerca altre Definizioni