Albume essiccato della noce di cocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albume essiccato della noce di cocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COPRA

Significato/Curiosita : Albume essiccato della noce di cocco

L'olio di cocco è un grasso vegetale ottenuto a partire dal seme, in particolare dall'endosperma della palma da noce. viene comunemente chiamato noce di cocco... La copra è l'endosperma, chiamato polpa, essiccato del seme del cocco. la parte edibile della noce di cocco, non è il frutto, fibroso, ma l'interno del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 ottobre 2023

