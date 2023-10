Uccello dal becco a uncino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello dal becco a uncino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : AVERLA

Significato/Curiosita : Uccello dal becco a uncino

Il becco a scarpa (balaeniceps rex gould, 1850) è un grande uccello pelecaniforme, unica specie vivente della famiglia balaenicipitidae e del genere balaeniceps... Drapiez, 1828 - averla tigrata lanius souzae barboza du bocage, 1878 - averla di souza lanius bucephalus temminck & schlegel, 1845 - averla taurina lanius...

averla avèrla (o avèlia o vèrla o vèlia) s. f. etimo incerto. – Nome di varî uccelli passeracei della famiglia lanidi, di dimensioni variabili fra quelle dell’allodola e quelle del tordo, caratterizzati da becco potente, fortemente uncinato, colori poco variati in alcune specie (a. maggiore) e vivaci in altre (a. piccola), coda graduata a ventaglio; sono tutti predatori, infilzano la preda (insetti e avere² v. tr. lat. habere pres. ho radd. sint.; ant. àggio, hai, ha radd. sint.; abbiamo ant. avémo, avéte, hanno ormai rarissime le grafie ò, ài, à, ànno; pass. rem. èbbi, avésti, èbbe, non si verificherà sapere per certo. intuire, percepire. ignorare; avere per le mani ; avere presente ; averla vinta prevalere su qualcuno, spec. senza averne diritto fam. farcela, riuscire, fam. spuntarla, vincere. trionfare Definizione Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

