Soluzione 3 lettere : PER

Significato/Curiosita : Rendere pan focaccia

Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. l'espressione rendere pan per focaccia è riferita a chi ricambia con eguale o maggiore asprezza una offesa... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. per, acronimo che sta per please explain the rhythm è una band pop e beatboxing lettone... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

