I procedimenti per richiamare all ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I procedimenti per richiamare all ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 12 lettere : DISCIPLINARI

Significato/Curiosita : I procedimenti per richiamare all ordine

Argomento in dettaglio: procedimenti giudiziari a carico di silvio berlusconi. berlusconi fu oggetto di numerosi procedimenti penali, uno dei quali concluso... Scientifico-disciplinari sono 370, raggruppati in 190 settori concorsuali (s.c.), 88 macrosettori concorsuali (m.c.) e 14 aree disciplinari (anche note... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

