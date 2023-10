Lì lì per crollare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lì lì per crollare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : PERICOLANTE

Significato/Curiosita : Li li per crollare

Stanza, ordinando poi di farla crollare, facendole così morire tutte, sepolte dalle macerie. il totale disinteresse dell'imam per le sorti politiche e amministrative... L'accademia peloritana dei pericolanti è un'accademia fondata a messina l'8 agosto 1729. nel '700, a seguito della soppressione dell'università degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lì lì per crollare : crollare; Lo è una casa che minaccia di crollare ; crollare , implodere su se stessi; Lo fece crollare Sansone; I sogni destinati a crollare ; Fa crollare i castelli in aria;

