Fa l occhio pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa l occhio pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : PUGNO

Significato/Curiosita : Fa l occhio pesto

^ roberta mercuri, così anna ferzetti conobbe pierfrancesco favino: "mi pestò un piede a una festa", su vanityfair.it. url consultato il 12/02/2019. candida... Per un pugno di dollari è un film del 1964, il primo della cosiddetta trilogia del dollaro, diretta da sergio leone e interpretata da clint eastwood,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Fa l occhio pesto : occhio; pesto; Cocchio a due ruote; Pressapoco: a occhio e; Si prende con l occhio ; La Turchina di Pinocchio ; L ha passata chi non è riuscito a chiudere occhio ; Quella di Pinocchio ha i capelli turchini; Sta a tutti sott occhio ; Scrisse Cime tempesto se; Si trita per preparare il pesto ; Si mangiano con il pesto ; Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne; Baluginano nelle notti tempesto se; L ingrediente principale del pesto alla genovese; Vorticoso tempesto so;

