Mostro alato dal corpo leonino e testa d aquila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mostro alato dal corpo leonino e testa d aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRIFONE

Significato/Curiosita : Mostro alato dal corpo leonino e testa d aquila

Come un essere ibrido alato androcefalo dal corpo di toro e leone, le ali rapaci d'aquila e la testa umana, oppure come un toro alato taurocefalo. alcuni... Considerata un grifone maschio, a differenza delle femmine dotate di ali. lo stesso argomento in dettaglio: grifone (araldica). il grifone come figura araldica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

