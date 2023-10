Lavorano per le FF.SS. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano per le FF.SS.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FERROVIERI

Significato/Curiosita : Lavorano per le ff.ss.

Mondiale quando le ss di heinrich himmler confiscarono i libri delle biblioteche massoniche in germania e nelle altre nazioni occupate, per immagazzinarli... Brigata ferrovieri (battaglione) al comando del maggiore giuseppe fassini: l'unità divenne nell'ottobre 1910 il reggimento genio ferrovieri. durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavorano per le FF.SS. : lavorano; lavorano fra un atto e l altro; lavorano d accetta; lavorano nelle officine; lavorano per gli Enti pubblici; lavorano spesso alle finestre; lavorano con i vimini; Vi lavorano le mondine;

Cerca altre Definizioni