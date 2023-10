Il film per cui Jessica Lange ebbe il primo Oscar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il film per cui Jessica Lange ebbe il primo Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : TOOTSIE

Significato/Curiosita : Il film per cui jessica lange ebbe il primo oscar

Televisivo e teatrale, la lange è considerata tra le migliori attrici della sua generazione. è vincitrice di due premi oscar (il primo nella sezione miglior... tootsie (en) tootsie, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. tootsie, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) tootsie,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

