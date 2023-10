I famosi laboratori di Murano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I famosi laboratori di Murano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VETRERIE

Significato/Curiosita : I famosi laboratori di murano

Cercando la nave, vedi murano (goletta). murano (in veneziano muràn) è un centro abitato della laguna veneta, situato a nord-est di venezia e composto da... Il titolo. vetreria – azienda che opera nel settore del vetro effettuando le lavorazioni necessarie per ottenere il prodotto finito vetreria – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I famosi laboratori di Murano : famosi; laboratori; murano; L antica Grecia ne ebbe sette famosi ; L isola dei famosi : un show; La città dei famosi Sassi; Il castello presso Parigi di cui sono famosi i giardini; Il famosi ssimo pittore di Urbino; Restano famosi i suoi voli poetici; Uno dei più famosi reality; Il laboratori o con le seghe e le pialle; Il laboratori o delle api; laboratori o d artista; Si bombardano in laboratori o; I collaboratori degli artigiani; laboratori o di moda o di arte fra; Unire più elementi in laboratori o; La Laguna con murano ; Relativa all arte che ha reso celebre murano ; Lo soffiano a murano ; Lo lavorano a murano ; Piccole oliere di murano ; Si soffiano a murano ; L industria tipica di murano ;

Cerca altre Definizioni