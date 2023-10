Un Dottore della Chiesa spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Dottore della Chiesa spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ISIDORO

Significato/Curiosita : Un dottore della chiesa spagnolo

1726 e dichiarato dottore della chiesa da pio xi nel 1926. la sua memoria liturgica è celebrata il 14 dicembre o il 24 novembre. la chiesa cattolica lo ha... vedi isidoro (disambigua). isidoro è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: isodoro ipocoristici: sidoro femminili: isidora ipocoristici:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

