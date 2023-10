Il cosiddetto bersaglio grosso nel pugilato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cosiddetto bersaglio grosso nel pugilato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORACE

Significato/Curiosita : Il cosiddetto bersaglio grosso nel pugilato

il pugilato (chiamato anche con il nome francese boxe o inglese boxing) è uno sport da combattimento in cui due persone, che di solito indossano guanti... Stai cercando l'omonima parte del corpo degli insetti, vedi torace degli insetti. il torace o petto (dal greco "ta" ) è una regione del corpo, che nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il cosiddetto bersaglio grosso nel pugilato : cosiddetto; bersaglio; grosso; pugilato; Il centro del Varesotto con il cosiddetto Bosc di Sàss; Il cosiddetto vecchio continente; L anno del cosiddetto Millennium bug; Animale come il cosiddetto pomodoro di mare; I colli del cosiddetto Vulcano Laziale; L undici che nel 2010 ottenne il cosiddetto triplete; Il Dean membro del cosiddetto Rat Pack; Il bersaglio del bazooka; È diretto al bersaglio ; La prende chi vuol colpire il bersaglio ; È spesso bersaglio di tiri; Puntare al bersaglio ; Un gioco con il bersaglio ; Puntate come bersaglio ; Il più grosso del gregge; grosso Stato del Brasile; Fungo dal grosso cappello; Un grosso pesce; Un grosso cane peloso; Un pezzo grosso della finanza; Incitazione a sollevare un grosso peso: Oh; Il Muhammad asso del pugilato ; Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta; Colpo del pugilato ; Scandiscono un incontro di pugilato ; La B della WBA del pugilato ing; Primo del pugilato ; L Oliva del pugilato ;

Cerca altre Definizioni