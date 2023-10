C è chi soffre quel di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi soffre quel di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 3 lettere : MAL

Significato/Curiosità : C è chi soffre quel di mare

Chi soffre di mal di mare vive un'esperienza travagliata tra le onde dell'insicurezza fisica e psicologica. La nausea e la vertigine diventano compagni indesiderati durante ogni viaggio, trasformando il mare in un nemico imprevedibile. Le onde che solitamente incantano diventano fonti di tormento, scatenando sudori freddi e una sensazione di impotenza. Il mal di mare può imprigionare chi ne è affetto in una lotta costante contro il proprio corpo, minando la gioia dei viaggi e delle avventure marittime. È una battaglia tra desiderio e malessere, dove il mare diventa un terreno ostile da conquistare.

Altre risposte alla domanda : C è chi soffre quel di mare : soffre; quel; mare; Ne soffre l ingrato; Chi ci va soffre ; Chi li ha dolci soffre ; Si soffre a bordo; Ne soffre chi teme ossessivamente il dolore fisico; Non fa bene a chi soffre di reumatismi; Non ne soffre l equilibrista; quel li a occhi aperti sono sempre più belli; quel lo nervoso si combatte con un lungo riposo; quel lo genealogico non fruttifica; quel li minerali sono disciolti nell acqua; quel lo atomico è causato da un immane esplosione; quel lo che rimane nel filtro; Nel calcio c è quel la laterale; Fa lacrimare e tossire; Un pregiato pesce di mare |; Il Pepe che combatté con Napoleone a mare ngo; mare che bagna Italia Albania e Grecia; di dettaglio del mare curva di; È baciata dal mare ; Il braccio di mare che collega l Adriatico allo Ionio;

