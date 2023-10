C è chi soffre quello di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi soffre quello di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAL

Significato/Curiosita : C e chi soffre quello di mare

Riferimento. il capitano soffre il mare (barnacle bill) è un film del 1957 diretto da charles frend. (en) il capitano soffre il mare, su imdb, imdb.com. (en)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

