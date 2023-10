Si annodano sulle camicie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si annodano sulle camicie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : CRAVATTE

Significato/Curiosita : Si annodano sulle camicie

Affezionato a loro. i pixie praticano l'equitazione per divertimento e annodano le criniere in grovigli inestricabili. hanno fama di "grandi esploratori... Collo strisce di tessuto, cravatte di pizzo o jabot, che richiedevano molto tempo e fatica per essere indossati. queste cravatte erano spesso legate da stringhe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

