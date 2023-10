Abbreviazione di una ragione sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione di una ragione sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIGLA

Significato/Curiosita : Abbreviazione di una ragione sociale

Il movimento sociale italiano (msi), dopo il 1972 movimento sociale italiano - destra nazionale (msi-dn), è stato un partito politico italiano, d'ispirazione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sigla (disambigua). la sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Abbreviazione di una ragione sociale : abbreviazione; ragione; sociale; Precede un numero d appartamento abbreviazione ; Un abbreviazione esplosiva; abbreviazione di logaritmo; L abbreviazione di caloria; Ha frequentato un politecnico abbreviazione ; abbreviazione da indirizzi; abbreviazione di illustre; ragione causa; Chi li dà ha perso la ragione ; Poco ragione vole; Incoerente irragione vole; Tornare a mostrare ragione volezza; Irragione vole come certe idee: in aria; Eseguiti senza una ragione ; Una cantina sociale ; Organizzazione sociale fondata sull autorità del capofamiglia; Una quota del capitale sociale ; Posizione sociale ; Posizione giuridico-sociale ; Condizione sociale politica o giuridica lat; Come chi ama le feste e la vita sociale ;

Cerca altre Definizioni