La sotterranea di Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sotterranea di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MÉTRO

Significato/Curiosita : La sotterranea di parigi

Con il termine parigi sotterranea (paris souterrain o dessous de paris) si indica una serie di cunicoli, cave, catacombe, seminterrati, scantinati, fognature... Métro mé-tro tromé trom' metropolitana femme fe-meu femeu tipa millions lions-mi lions-mi milioni moche cheum brutto, brutta moi m-oua ouam me n'importe... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La sotterranea di Parigi : sotterranea; parigi; L acqua sotterranea ; Una costruzione sotterranea ; Diramazione sotterranea delle radici di un albero; Tomba sotterranea ; Una via sotterranea ; La sotterranea cittadina; Parte sotterranea di una pianta; Treni urbani parigi ni sigla; Celebre teatro parigi no; Il lago a parigi ; Questo per i parigi ni; Colossale a parigi ; Loro a parigi ; I Campi di parigi ;

Cerca altre Definizioni